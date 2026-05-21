Почти 250 школ капитально отремонтировали в Подмосковье за 5 лет

В Подмосковье за последние пять лет капитально обновили 245 школ, при этом объем финансирования таких работ вырос более чем в 19 раз. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, серьезный импульс модернизации школ дала федеральная программа капитального ремонта, поддержанная президентом в 2023 году по инициативе партии «Единая Россия».

Она носит комплексный характер: вместе с обновлением учебных заведений проводится полное благоустройство прилегающих территорий — там появляются современные спортплощадки, зоны отдыха, прогулочные дорожки.

В 2021 году капитально отремонтировали 15 учреждений с финансированием 1,1 миллиарда рублей, а к 2025 году темпы уже увеличились до 57 школ, а финансирование – до 21,1 миллиарда.

Модернизация школ напрямую влияет на качество обучения. Современные кабинеты, новое оборудование и улучшенные условия создают более комфортную среду для школьников и педагогов.

В качестве примера он привел результаты выпускников: в прошлом году почти 700 учеников региона получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ, а более четырех тысяч школьников окончили учебу с золотыми медалями.

Параллельно в Московской области продолжается активное строительство новых образовательных учреждений. За пять лет в регионе возвели 168 школ. Особенно востребованы такие объекты в новых жилых микрорайонах.

Как рассказал глава Балашихи Сергей Юров, одним из примеров комплексного развития территорий стал жилой комплекс «Героев».

Одновременно с вводом жилых домов там открылись школа, рассчитанная на 1320 учеников, и детский сад на 220 мест. По его словам, всего за последние пять лет в Балашихе построили 11 новых школ.