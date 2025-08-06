Почти 250 медиков пополнили штат скорой помощи Подмосковья с начала года

Московская область активно привлекает медицинских специалистов из разных регионов России, предлагая им целый пакет социальных льгот и программ поддержки. Только за семь месяцев текущего года в региональную службу скорой помощи устроились 248 врачей, фельдшеров и медсестер, включая специалистов из других субъектов страны и из столицы.

Ключевым стимулом для желания работать в скорой помощи Подмосковья остается высокая и стабильная заработная плата.

«Более того, в нашем регионе имеются дополнительные выплаты, как единовременного характера, так и постоянные стимулирующие», — пояснила заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по кадрам Наталья Дзуцева.

Среди мер поддержки — компенсация аренды жилья для приезжих, участие в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«По привлечению кадров на областной станции скорой медпомощи, например, успешно работает и программа „Приведи друга“, участники которой могут получить дополнительную выплату», — добавила Дзуцева.

Ярким примером эффективности этих мер стало трудоустройство 17 фельдшеров из Рязанской области на Шатурскую подстанцию скорой помощи.

География медицинских кадров, работающих в Подмосковье, впечатляет разнообразием: на западе региона трудятся специалисты из Смоленска, на севере — из Твери и Иванова, на юге — из Тулы и Калуги. Встречаются среди сотрудников даже медики из Астрахани и Волгограда.