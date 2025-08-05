Почти 2,5 тысячи подарочных наборов для новорожденных выдали в Подмосковье с января

Все больше родителей при появлении на свет ребенка предпочитают получать специальный подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» вместо денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Комплект состоит из более чем 50 предметов, необходимых для ухода за младенцем.

Новоиспеченным родителям предоставляют подгузники, гигиенические средства, детскую одежду и прочие важные вещи.

«С начала этого года мы выдали более 2,4 тысячи подарочных наборов „Я родился в Подмосковье!“, а за аналогичный период прошлого года — 1,8 тысячи наборов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Право на получение комплекта имеют граждане России, чьи дети родились в Подмосковье и были зарегистрированы в областном ЗАГСе. При рождении двойни или тройни набор выдают на каждого ребенка.

Альтернативой остается денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. Оформить заявление можно прямо в роддоме одновременно с получением первых документов на ребенка.

Дополнительную информацию о системе родовспоможения в регионе можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

По всем вопросам также можно обратиться в единый кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонки бесплатны.