Почти 2,5 тысячи первоклассников пошли в школы в Серпухове в День знаний

В образовательных учреждениях Большого Серпухова прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Праздник знаний встретили более 25 тысяч школьников.

В рамках мероприятия юные школьники получили мороженое от команды губернатора Московской области и сертификаты в аквапарк от муниципалитета, что добавило радости и праздничного настроения.

В школах № 11, 16 и Туровской сегодня отмечали двойной праздник — учебные заведения открыли свои двери после капитального ремонта по президентской программе. Проведена масштабная работа по реконструкции: обновлены как внутренние помещения, так и фасады зданий. Сжатые сроки были преодолены благодаря четкой цели — завершить капремонты к началу учебного года. Теперь школы отвечают всем современным требованиям, создавая комфортные условия для обучения.

В этом году в Туровской школе начнут обучение 28 детей из Курска. Ребята ждут знакомства с новыми друзьями и преподавателями, и администрация школы сделает все возможное, чтобы обучение проходило плодотворно, интересно и познавательно.

«Всем школьникам — крепкого здоровья, хороших оценок и успехов в учебе. Педагогам и родителям — терпения и новых поводов для гордости. С праздником!» — пожелал ребятам и учителям глава Серпухова Сергей Никитенко.

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