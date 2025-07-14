Почти 2,5 тысячи человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья

Жители Подмосковья могут проверить свое здоровье в парках в ходе тематической акции. В минувшие выходные она прошла в 34 округах, среди которых Орехово-Зуево, Серпухов, Ступино, Солнечногорск и другие.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин, в ходе акции жители могут получить консультацию специалиста. Это особенно важно для тех, кто не может посетить поликлинику в будние дни.

«В минувшие выходные такой возможность воспользовались 404 человека, а всего с начала лета — более 2,4 тысячи жителей региона», — сказал он.

В парках можно было изменить давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли на углубленную диагностику.