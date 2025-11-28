Почти 25 тысяч тонн чая произвели в Подмосковье с января

Предприятия Подмосковья продолжают удерживать лидерство в чайной отрасли. За десять месяцев 2025 года производители региона выпустили более 24 тысяч тонн чая, благодаря чему область занимает первое место в России по объему производства этой продукции.

На долю подмосковных фабрик приходится 86% выпуска чая в Центральном федеральном округе и 28% — по стране. Существенный вклад в развитие отрасли вносят крупные предприятия, такие как «Фабрика Ахмад Ти», «МАЙ» и «Яковлевская чаеразвесочная фабрика». Современное оборудование и строгий контроль качества позволяют им выпускать продукцию высокого уровня.

Подмосковный чай востребован не только в России, но и за рубежом: его поставляют в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Армению и Грузию. Так, в 2024 году экспорт составил 2,8 тысячи тонн.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что чайная отрасль развивается стабильно. Предприятия продолжают увеличивать объемы выпуска, укрепляя позиции области как ведущего производителя чая в стране.