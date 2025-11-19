Почти 2,5 млн жителей Подмосковья сдали анализ на ВИЧ с января

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. С начала года исследование прошли почти 2,5 миллиона человек. Это на 52,6 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в региональном Минздраве, пройти исследование можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и на выездных акциях.

«Каждому необходимо знать свой ВИЧ-статус. Это важно не только для собственной безопасности, но и для здоровья близких. Диагностика ВИЧ-инфекции — процесс быстрый и безболезненный», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом находится в Котельниках. Узнать больше о ВИЧ можно по ссылке.