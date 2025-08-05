Почти 2,5 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

На прошлой неделе в парках Московской области побывали 2,3 миллиона посетителей. Данный показатель на 504 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пик посещаемости пришелся на воскресенье, 3 августа, когда парки посетили почти 400 тысяч человек.

В выходные дни средняя посещаемость держалась на уровне 380 тысяч человек в сутки. Абсолютным лидером стал парк «Пехорка» в Балашихе, который за неделю принял 85 тысяч гостей. После масштабной реконструкции территория превратилась в современный развлекательный комплекс с уникальной инфраструктурой.

Вторую строчку рейтинга занял парк Толстого в Химках, где отдохнули 54 тысячи посетителей. Там особой популярностью пользуются спортивные площадки.

Замыкает тройку лидеров парк Мира в Мытищах, который посетили 49 тысяч человек. Точкой притяжения гостей стала фонтанная площадь.

В пятерку самых популярных зон отдыха также вошли центральный парк в Пушкино и Сестрорецкий парк в Клину.