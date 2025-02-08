Почти 25 компаний Балашихи получили финансовую поддержку от области в 2024 году

Поддерживать предпринимателей и их проекты продолжают в Балашихе. Накануне глава округа рассказал о результатах работы в этом направлении в 2024 году.

Основные экономические показатели в Балашихе в прошлом году увеличились, отметил глава городского округа Сергей Юров. Это произошло благодаря росту гособоронзаказа, системной работе правительства Российской Федерации и Московской области по стабилизации экономики.

«В 2024 году мы продолжили программу поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках муниципальной программы „Предпринимательство“ финансовую поддержку от округа получили 13 организаций на общую сумму более 14 миллионов рублей. Еще 24 малых и средних предприятия получили финансовую поддержку из областного бюджета — более 65 миллионов рублей», — отметил Сергей Юров.

Активную работу в этом направлении продолжат и в 2025 году. В Балашихе будут искать новых инвесторов и развивать индустриальные парки.

Поддержку бизнесу оказывают в муниципалитете вместе с отделениями Торгово-Промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей.