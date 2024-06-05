Почти 240 тысяч рублей собрали на фестивале для детей с ОВЗ в Подмосковье

Более 40 колледжей и вузов Московской области стали площадками благотворительного фестиваля «Подари надежду». На мероприятиях удалось собрать 240 тысяч рублей для помощи детям с ОВЗ.

В министерстве образования региона рассказали, что в мероприятии приняли участие более 16 тысяч человек. Это дети-инвалиды, воспитанники детских домов и школ-интернатов, пациенты хосписов.

Мероприятие организовали студенты и преподаватели. Для ребят подготовили мастер-классы по созданию летних причесок и подарков своими руками, занятия по дрессировке собак и первой медицинской помощи. Прошли спортивные эстафеты, квесты и развлекательные программы.

На каждой площадке работали благотворительные ярмарки, где можно было приобрести авторские игрушки, бижутерию, посуду и сувениры.

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