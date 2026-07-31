Почти 240 объектов ЖКХ обновят в Подмосковье в рамках инвестпрограмм в 2026 году

В Московской области продолжается реализация инвестиционных программ по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Работы охватывают водозаборные узлы, насосные станции и очистные сооружения.

Также специалисты обновляют изношенные водопроводные и канализационные сети.

Проекты финансируют за счет бюджетных и внебюджетных источников, включая тарифные средства, инвестиции бизнеса и заемное финансирование. При модернизации используют современное оборудование, долговечные материалы и автоматизированные системы управления, что повышает надежность и эффективность коммунальной инфраструктуры.

В 2026 году 54 ресурсоснабжающие организации реализуют 238 мероприятий, из которых 129 относятся к сфере водоснабжения, а 109 — к водоотведению. Наибольший объем работ запланировали в Щелкове (26 объектов), Химках (23), Подольске (17), Воскресенске и Егорьевске (по 11).

Среди крупнейших проектов — модернизация резервуара чистой воды в Королеве, реконструкция главной канализационной насосной станции в Ленинском округе и обновление аналогичного объекта в Коломне с заменой ключевого оборудования.

Общий объем финансирования инвестиционных программ составляет 19 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году в Подмосковье в рамках этих программ завершили 263 мероприятия по обновлению систем водоснабжения и водоотведения.