Почти 240 нарушений правил парковки выявили в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю в дворах Подмосковья зафиксировали 239 нарушений правил парковки. Большинство случаев удалось выявить благодаря обращениям жителей через сервис «Народный инспектор» в приложении «Добродел».

Чаще всего автомобилисты оставляли машины на газонах и участках с зелеными насаждениями — таких нарушений выявили 214. Еще 23 случая были связаны с парковкой возле контейнерных площадок, из-за чего мусоровозы не могли подъехать для вывоза отходов. Кроме того, два автомобиля обнаружили на детских и спортивных площадках.

Сервис «Народный инспектор» позволяет жителям самостоятельно фиксировать нарушения в сфере благоустройства и оперативно передавать информацию в уполномоченные органы. Через приложение можно сообщить о парковке на газонах и детских площадках, препятствиях для коммунальной техники, а также о незаконном сбросе мусора.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что сервис помогает быстро привлекать нарушителей к ответственности. На основании обращения владельцам автомобилей могут вынести постановление и назначить штраф.

Для отправки жалобы жителям необходимо сфотографировать нарушение так, чтобы был виден государственный номер автомобиля, после чего загрузить материалы в разделе «Народный инспектор».

Размер штрафов за подобные нарушения может составлять от пяти до 30 тысяч рублей.