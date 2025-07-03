Почти 240 домов в Истре подготовили к отопительному сезону

С начала мая специалисты МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» и АО «Истринская теплосеть» выполнили промывку и опрессовку систем отопления в 239 многоквартирных домах. До конца августа коммунальщики планируют выполнить промывку еще в 297 домах.

В округе ведется активная подготовка многоквартирных домов к следующему отопительному сезону. Один из ключевых этапов — это промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления.

С 15 мая, сразу после завершения отопительного сезона, «Истринская теплосеть» провела промывку в 75 многоквартирных домах в Истре. Работы прошли на улицах Босова, Первомайской, Ленина, Советской, Юбилейной, Рабочей, Кирова и других, включая микрорайон «Большевик» и улицу Восточную.

Параллельно, специалисты МБУ «ЖКУ м.о. Истра» выполнили аналогичные мероприятия в 218 МКД в разных населенных пунктах округа: Дедовске, Глебовском, Павловской Слободе, Рождествено, Алехново, Обушково, Синево, Кострово, Гидроузле им. Куйбышева, Чеховском, Первомайском, Северном и других.

Промывка — это не просто формальность. В ее ходе из труб и радиаторов удаляются ржавчина, окалина и отложения, которые могут мешать эффективной циркуляции теплоносителя. Это позволяет повысить КПД отопления и снизить теплопотери зимой.

Работы ведутся как по утвержденному графику, так и с учетом обращений жителей.