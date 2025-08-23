Почти 24 километра труб проложили в ходе модернизации объектов в Подольске

Модернизация объектов теплоснабжения в рамках госпрограммы выполнена более чем на 90%, осталось проложить чуть более километра труб. Ход работ в Центральном и Парковом микрорайонах проверил глава округа Подольск Григорий Артамонов.

Масштабная реконструкция котельной на Ульяновых, 9 находится на финишной прямой. Ранее здесь установили новый мощный котел, обновили инженерное оборудование, выполнили ремонт здания и благоустройство территории. В настоящее время подрядчик монтирует щитовое оборудование и регулирующую арматуру.

Параллельно ведут капитальный ремонт тепловых сетей на улицах Февральской, Дружбы, Революционном проспекте. Общая протяженность участка составляет почти 800 метров. Часть трассы уже смонтирована, оставшуюся планируют сделать к середине сентября, а благоустройство выполнить до октября 2025 года.