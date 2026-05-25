Почти 235 жителей Подмосковья стали почетными донорами крови с начала года

Жители Подмосковья активно поддерживают донорское движение. Те, кто сдают кровь и ее компоненты на регулярной основе могут получить звание «Почетный донор России».

Для этого необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать донации.

«Все больше людей стремятся проявить свою активную гражданскую позицию и оказать помощь тем, кто попал в беду. В Подмосковье проживает почти 28 тысяч почетных доноров, из них 234 стали обладателями этого звания с начала года», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сдать кровь могут все желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Сделать это можно как в специализированных учреждениях, так и во время выездных донорских акций.

Правила присвоения звания доступны на сайте Московского областного центра крови.

Учреждение принимает доноров цельной крови без записи ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.