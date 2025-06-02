Почти 23 тысячи выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

Основной период сдачи ЕГЭ продолжается в Подмосковье. В понедельник, 2 июня, выпускники написали экзамены по обществознанию и физике. Всего в испытания принимали участие более 22 тысяч человек.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, ЕГЭ по обществознанию написали 16,8 тысячи человек, по физике — 6,1 тысячи.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый выпускник чувствовал уверенность в честности процедуры. Именно поэтому мы усиливаем контроль и сопровождаем каждый этап экзаменов открыто и прозрачно», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Все экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений. За процедурой следили 586 общественных наблюдателей, еще 447 человек контролировали происходящее через камеры.

Результаты экзаменов опубликуют не позднее 18 июня. Резервный день сдачи назначили на 16 июня.

Следующие ЕГЭ пройдет по биологии, географии и иностранным языкам 5 июня.