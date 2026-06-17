Почти 2,3 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут обсудить с врачом итоги диспансеризации, результаты анализов и исследований, закрыть больничный и продлить рецепт на лекарство онлайн. С начала года в регионе провели более 2,3 миллиона телемедицинских консультаций.

Телемедицинские консультации дают возможность жителям получатьряд услуг удаленно, без необходимости посещать поликлинику.

«Телемедицина делает медицинскую помощь значительно проще и доступнее. Для пациента это очень удобно: не нужно тратить время на дорогу в поликлинику — получить консультацию можно онлайн из дома. Такой формат экономит часы, которые можно провести с семьей или посвятить другим важным делам», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Услуга доступна взрослым, беременным и детям.

Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «Макс», «Госуслуги» и по телефону 122.