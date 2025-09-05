Почти 220 здоровых детей от родителей с ВИЧ родились в Подмосковье с января

В Подмосковье проводят большую профилактическую работу, направленную на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Благодаря этому с января в регионе родились 218 здоровых детей от родителей с этим вирусом.

Избежать передачу ВИЧ от родителя ребенку позволяет антиретровирусная терапия. Кроме того, в Подмосковье реализуют программы перинатальной профилактики — женщину наблюдают специалисты центра по борьбе со СПИДом на всех этапах беременности и после родов. За здоровьем ребенка тщательно следят до 1,5 года, когда диагноз можно официально снять. При положительном тесте на ВИЧ начало лечения проводят в первые две недели жизни.

«При условии соблюдения всех рекомендаций специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи ВИЧ-инфекции ребенку стремится к нулю. С начала года в Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 218 здоровых детей», — заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше о постановке на учет в Центр по борьбе со СПИДом можно по ссылке.