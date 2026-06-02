Почти 220 парков благоустроили в Подмосковье — Андрей Воробьев
На территории Подмосковья расположено почти 220 парков. Многие из них находятся в лесу. Обустройство комфортных и красивых мест в регионе — один из приоритетов работы правительства, рассказал губернатор Андрей Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям.
Около 40% территории Подмосковья покрыто лесом. Вместо того чтобы оставить эти места в неухоженном виде, там стали проводить благоустройство. Из неприметных зарослей получились комфортные и безопасные места отдыха, где жители с удовольствием проводят время.
«Понимаем, что эта работа востребована, и теперь главное — содержание всего того, что мы создали. Это непростая задача, это требует ресурсов, и они всегда оправдываются», — сказал губернатор.
Он отметил, что важно создавать такие парки и скверы, где жители смогут заниматься спортом, общаться, посещать уроки искусства и открытые тренировки.