Почти 22 тысячи детей прошли медосмотры в МОДКТОБ за год

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) подвели итоги работы за 2024 год. Так, консультации в поликлинике МОДКТОБ прошли более 21,9 тысячи пациентов, среди которых 11 тысяч обратились в учреждение впервые.

За год специалисты учреждения осуществили более 4,9 тысячи операций на детях и подростках с травматологическими и ортопедическими проблемами, из которых свыше 800 проведены в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области и главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев отметил, что подведение итогов года позволяет оценить успешные моменты и выявить ошибки, что служит хорошей мотивацией для будущих свершений и развития.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница на протяжении более 100 лет предоставляет плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам. В настоящее время она является единственным учреждением в своем роде в регионе, объединяющим практическую, научную и образовательную деятельность.