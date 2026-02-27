Почти 210 тысяч жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Для этого нужно обратиться в кабинет тестирования в поликлинике. Свое здоровье уже проверили почти 210 тысяч человек.

Узнать ВИЧ_статус можно в кабинетах тестирования в поликлиниках, Центре по борьбе со СПИДом, а также на выездных акциях.

«Знать свой ВИЧ-статус — значит заботиться о себе и своих близких. Само тестирование на наличие ВИЧ-инфекции занимает минимум времени и не доставляет дискомфорта. С начала года в регионе такое исследование прошли почти 210 тысяч человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Благодаря профилактике и раннему выявлению в прошлом году заболеваемость ВИЧ в Подмосковье снизилась на 15,7%.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом находится в Котельниках. Узнать больше о заболевании можно по ссылке.