Почти 210 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по благоустройству

В Подмосковье 21 апреля началось Всероссийское голосование за территории, где планируют провести работы по благоустройству. За неделю свое мнение высказали свыше 209 тысяч человек.

У жителей региона есть возможность напрямую влиять на развитие своих городов, выбирая места, которым требуется обновление.

«Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья», — пояснил заместитель председателя правительства региона и министр благоустройства Михаил Хайкин.

Некоторые округа уже сумели перевыполнить план по количеству голосов. Лидерами стали Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Солнечногорск и Орехово-Зуево.

На минувших выходных в рамках Всероссийского субботника голосование проходило сразу в 70 парках Московской области.

В организации голосования традиционно помогают активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

«Сейчас в волонтерском корпусе работают почти 3,5 тысячи активистов, но мы ожидаем, что их число будет увеличиваться», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Жители региона сами выбирают направления, в которых хотят видеть изменения, будь то новые детские и спортивные площадки, скейт-парки, обновление центральных площадей или развитие других общественных пространств.

Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет.

Чтобы отдать свой голос за понравившийся проект, достаточно перейти на сайт госуслуг, выбрать Московскую область и определиться с объектом. Помощь в голосовании всегда готовы оказать волонтеры.