Почти две тысячи писем отправились из городского округа в резиденцию Деда Мороза

В городском округе Химки подвели итоги работы «Почты Деда Мороза». В течение всего декабря жители и гости округа писали письма главному зимнему волшебнику.

За первый зимний месяц жители подготовили и отправили 1962 письма. Пункты приема сказочной корреспонденции работали в главных точках притяжения округа. Специальные почтовые ящики можно было встретить во время прогулки в парках имени Толстого, «Дубки», Величко, «Подрезково» и «Экоберег».

В картинной галерее имени Горшина работала специальная точка, откуда праздничные открытки с теплыми пожеланиями разлетались по всей России — от Калининграда до Владивостока.

31 декабря вся собранная корреспонденция была официально передана в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. В международном аэропорту Шереметьево почта Деда Мороза продолжит свою работу до 15 января.