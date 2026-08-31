Почти 200 жителей Подольска вступили в ряды «Волонтеров Подмосковья»

В Подольске насчитывается около 200 неравнодушных ребят, для которых «помочь» — это не просто слово, а образ жизни. Они собирают и разгружают гуманитарную помощь для бойцов СВО, выходят убирать снег даже в 20-градусный мороз, становятся донорами, раздают воду в жару, участвуют в патриотических акциях и масштабных фестивалях.

«В нашем округе живет немало неравнодушных людей — волонтеров, которые искренне стремятся помогать тем, кто в этом нуждается. Мы по праву гордимся ими: они всегда рядом, готовы поддержать в трудную минуту и сделать доброе дело без оглядки на время и обстоятельства. Их отзывчивость и самоотдача делают наш город теплее и сплоченнее — спасибо каждому за неравнодушие и доброе сердце!», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Сегодня «Волонтеры Подмосковья» — это более 5 тысяч отзывчивых людей, готовых жертвовать своим временем и силами ради добрых дел.

