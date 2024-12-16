Почти 200 жителей Подмосковья приняли участие в донорских акциях в выходные

Донорские акции прошли в подразделениях подмосковного центра крови в минувшую субботу. В них приняли участие почти 200 человек. Это жители Воскресенска, Орехово-Зуева и Подольска.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в акции участвовали как опытные доноры, так и новички. Благодаря работе сотрудников учреждений за день удалось собрать десятки литров крови. По словам заведующей подразделением в Орехово-Зуеве Нины Беляевой, ее будут использовать для лечения пострадавших в ДТП, пациентов с ожогами и сильной кровопотерей, а также новорожденных с патологиями и других нуждающихся.

«Каждый участник донорской субботы стал частью доброго дела, сделал свой вклад в сохранение жизней», — сказала она.

Следующая донорская акция пройдет 21 декабря в ОСП «Щелково», а 28 декабря желающие смогут сделать доброе дело в областном центре крови и всех его подразделениях.