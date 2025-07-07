Почти 200 выпускников закончили школу с медалями в Дмитрове в 2025 году

Церемония награждения выдающихся выпускников прошла в Дмитрове. Благодарственные письма и подарки получили в том числе 188 медалистов.

Золотые медали в этом году вручили 100 выпускникам. Еще 16 школьников показали максимальные результаты на ЕГЭ.

300 баллов суммарно по трем предметам набрал ученик школы № 3 Иван Аршинов. Благодаря этому он стал абсолютным рекордсменом в Московской области.

Также ребята из Дмитрова завоевали два первых и шесть призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников. Еще 169 побед они принесли округу на областном этапе.

Награды талантливым выпускникам вручил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

«Сегодня эти талантливые ребята стоят на пороге нового этапа жизни, и я уверен: их ждет большое будущее! Дмитровский край всегда будет вашей опорой и будет гордиться вами!» — отметил Михаил Шувалов.