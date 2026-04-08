Почти 200 тысяч жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье с января

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в свое поликлинике. С начала года диагностику прошли почти 200 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, пациенты получают консультацию акушера-гинеколога, проходят цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез, сдают анализ на ВПЧ. Мужчинам дополнительно назначают спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Проверка репродуктивного здоровья — это важный шаг к обеспечению здоровья и благополучия каждой семьи. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие многих заболеваний», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Диагностику проводят бесплатно по полису ОМС. Пройти ее могут жители от 18 до 49 лет. Для этого нужно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом.

Записаться на диспансеризацию также можно на портале «Здоровье», по телефону 122 или чат-бот в МАХ.