Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с января

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье. Этой услугой воспользовались уже почти 200 тысяч человек.

Пациенток во время обследования консультирует акушер-гинеколог, они проходят цитологическое исследование, а также УЗИ органов малого таза и молочных желез. Мужчинам предлагают посетить врача-уролога, который назначает дополнительные анализы.

«Пройти репродуктивную диспансеризацию могут жители региона в возрасте от 18 до 49 лет. Это особенно важно при планировании будущей беременности не только для женщин, но и для мужчин», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти обследование можно в поликлинике, к которой прикреплен пациент. Для этого ему необходимо обратиться в медучреждение, предъявить паспорт и полис ОМС. Кроме того, жители Подмосковья могут записаться на диспансеризацию по номеру 122, через чат-бот в Telegram, а также на портале «Здоровье».