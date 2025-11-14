Почти 200 тысяч проверок качества овощей провели на ярмарках Подмосковья за год

Представители государственной ветеринарной службы Подмосковья продолжают проверять качество овощей, которые продаются на ярмарках региона. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за десять месяцев 2025 года они отобрали почти 200 тысяч проб и провели более 260 тысяч лабораторных анализов.

Проверка включала оценку внешнего вида и запаха продукции, люминоскопический контроль для выявления скрытых дефектов и микробного загрязнения, а также измерение уровня нитратов. По итогам исследований из оборота изъяли почти 3,5 тысячи килограммов овощей, которые не соответствовали нормам безопасности.

В ведомстве отметили, что регулярный контроль помогает обеспечить качество и безопасность продукции для покупателей. Благодаря системному мониторингу специалисты своевременно выявляют и убирают с продажи некачественные овощи, что помогает защищать здоровье жителей и гостей региона.