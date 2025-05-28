Почти 200 тысяч гектаров яровых культур нового урожая посеяли в Подмосковье

В Подмосковье продолжается посевная кампания. Работы планируют завершить в срок, несмотря на неблагоприятные погодные условия в регионе в начале мая.

В Московской области посеяли около 195,7 тысячи гектаров яровых культур, что составляет 79% от запланированного объема. Данный показатель на 62,1 тысячи гектаров превышает результаты прошлого года.

«Работа в поле — в самом разгаре, уже посеяли около 79,8 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, это яровая пшеница, ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох и другие культуры. Здесь опережаем темпы прошлого года более чем на 17 тысяч гектаров», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, на площади 61,5 тысячи гектаров засеяли яровой рапс, сою, горчицу и подсолнечник. Почти 44,3 тысячи гектаров заняли кормовые культуры, 6,2 тысячи — картофель, 3,9 тысячи — овощи открытого грунта.

В общей сложности посевная площадь в регионе в этом году превысит 542 тысячи гектаров.

«Сейчас подкормка озимых зерновых проведена на площади 73,2 тысячи гектаров, это 89% от плана, озимого рапса — на площади 13,4 тысячи гектаров, многолетних трав — на 34 тысячах гектаров», — добавил Двойных.

В Подмосковье аграрии получают поддержку со стороны правительства. Только на растениеводство в 2025 году выделили 2,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.