Почти 200 тысяч доз вакцины от бешенства разложили в лесах Подмосковья с апреля

В Московской области проводят усиленную работу по надзору за своевременным выявлением случаев бешенства у животных. В этих целях с апреля представители Минэкологии региона разложили в лесах свыше 190 тысяч доз вакцины.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, высокая температура воздуха провоцирует бешенство. Инспекторы госохотнадзора и охотпользователи контролируют ситуацию в сфере распространения АЧС и птичьего гриппа.

«За последние три месяца падежа кабанов не отмечено, 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты, у каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», — уточнил министр.

Инспекторы также осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий. За три месяца в Московской области обнаружили павшими только две особи сойки, при этом, вируса птичьего гриппа у них не выявили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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