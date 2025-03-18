Почти 200 социальных проектов Подмосковья вышли в финал национальной бизнес-премии

Церемония награждения победителей национальной премии «Наш вклад» состоялась 7 марта в Координационном центре правительства России. В финал вышли 179 социальных проектов, реализованных в Подмосковье.

Премию учредили для оценки вклада бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию задач национальных проектов.

На церемонии награждения присутствовали заместитель председателя правительства России Александр Новак, представители органов исполнительной власти, а также деловых и общественных организаций.

В общей сложности на премию подали 759 заявок из 89 регионов. Финалистами стали 550 проектов. В Москве реализовали 226 программ, в Санкт-Петербурге – 182, а в Подмосковье – 179.

Число организаций, которые приняли участие в премии, и финалистов, выросло с 2021 года более чем в 3,5 раза.

Самыми популярными в очередной раз стали нацпроекты «Образование», «Демография» и «Экология».