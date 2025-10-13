Почти 200 семей медиков оформили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

Медработники в Подмосковье могут получить компенсацию за аренду жилья. Выплату уже оформили почти 200 супружеских пар специалистов.

Размер выплаты зависит от удаленности округа и составляет до 30 тысяч рублей на одного медика и до 45 тысяч рублей — для пары, напомнили в областном Минздраве.

«Понимаем, что жилищный вопрос — один из самых главных и для медработника, и для его семьи. Поэтому в Подмосковье введен целый комплекс программ, направленный на его решение. Это и программы „Социальная ипотека“, „Бюджетная ипотека“, „Земля врачам“, и компенсация аренды жилья», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Оформить выплату могут врачи по определенным специальностям, которые работают на полную ставку в учреждениях региона. При этом у супругов и их детей не должно быть собственного жилья в Подмосковье.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.