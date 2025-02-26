Почти 200 подъездов отремонтировали в Истре с 2021 года

Обновление почти двух сотен парадных в Истре провели по региональной программе «Мой подъезд». В этом году ремонты продолжатся, основной объем запланировали в поселке Глебовский.

Ремонт подъездов провели не локальный: программа предполагает целый комплекс работ, которые выполняют по единому стандарту. В парадных обновили межтамбурные двери и напольное покрытие на первом этаже, отремонтировали стены и потолки, покрасили металлические поверхности, проложили провода в специальные каналы, заменили почтовые ящики и светильники.

В 2021 году в муниципальном округе привели в порядок 100 подъездов, а с 2022 по 2024 годы — еще 97. Работы проводили в Истре, Дедовске, Савельево, Глебовском, Павловской Слободе, Снегирях, Новопетровском, Курсаково, Кострово, Рождествено и других населенных пунктах.

В этом году подъезды продолжат обновлять, предпочтение отдадут домам в поселке Глебовский. Адреса выбирали благодаря мониторингу и обращениям жителей. Парадные обновят в подъезде № 4 дома № 38 и во всех подъездах дома № 39, а также в первых подъездах дома № 101 и № 102 на улице Микрорайон.

Еще пять парадных отремонтируют в Истре: это подъезд № 6 в доме № 2 на улице Адасько, подъезд № 1 в доме № 39А по улице Советская, подъезд № 3 в доме № 72 на улице Ленина, подъезды № 2 и № 3 в доме № 4А на улице Рабочий проезд. Ремонт начнется весной и летом, а закончить его планируют до конца текущего года.