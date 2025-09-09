Почти 200 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 1 по 5 сентября Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 180 объектов. Среди них значатся 107 участков для аренды и 70 — на продажу.

Кроме того, одна территория предназначена для комплексного освоения, а еще два лота — для заключения договоров водопользования.

На торги выставили участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. В Ступинском округе в аренду сдают территорию площадью около 10 соток в деревне Сумароково. Стартовая ставка годовой аренды составляет примерно 38 тысяч рублей.

В Дмитровском округе на продажу выставили участок площадью 14 соток в деревне Матвеево, также предназначенный для строительства частного дома. Начальная стоимость составляет 929 тысяч рублей.

Для предпринимателей также подготовили разнообразные предложения. Так, в Рузе для аренды доступен земельный участок под объекты дорожного сервиса, а в Щелкове — место для бытового обслуживания.

Выбрать подходящую территорию или недвижимость можно при помощи интерактивной карты, которая опубликована на Едином портале торгов Московской области.