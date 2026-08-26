Почти 200 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 17 по 21 августа 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области объявил торги по 195 объектам. В перечень, в частности, вошли 104 земельных участка для аренды и 77 участков для продажи.

Среди предложений есть территории под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Так, в городском округе Кашира в аренду предлагают 15 соток в деревне Никулино для ведения ЛПХ. Начальная цена — 34 974,05 рубля в год.

В Наро-Фоминском округе выставили на продажу участок площадью 15 соток в деревне Головково. Начальная цена — 1 253 091,98 рубля.

Предложения есть и для предпринимателей. Так, в Люберцах в аренду доступно нежилое помещение площадью 111 квадратных метров с начальной ценой 70 760 рублей в год.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену. Подобрать подходящий объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги проходят в электронной форме, поэтому для участия понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

Обзоры законодательства и пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах доступны на странице ККП МО в мессенджере «Макс».