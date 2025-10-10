Почти 200 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 29 сентября по 3 октября Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 179 объектов. Среди них значатся 115 участков для аренды и 54 — для продажи.

Кроме того, еще восемь нежилых помещений размещены для передачи прав владения, а два объекта под водопользование.

Для того, чтобы построить частный дом, подойдут участки, предназначенные под ИЖС или ЛПЧ. Например, земля для индивидуального строительства площадью больше девяти соток продается в Можайском округе в деревне Вишенки.

Выбрать подходящую территорию или недвижимость для коммерческих целей можно при помощи интерактивной карты, которая опубликована на Едином портале торгов Московской области.

Напомним, для участия в торгах потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Получить ее можно в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Полезные пошаговые инструкции по участию в аукционах доступны в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.