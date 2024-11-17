Почти 200 новобранцев из Подольска отправили на службу в армию осенью

Осенняя призывная кампания в Подольске демонстрирует хорошие результаты: из запланированных 350 призывников на срочную службу уже отправлены 197 ребят. Последняя отправка из подольского военного комиссариата состоится 18 декабря.

Во Всероссийский день призывника в военный комиссариат пришел Евгений Надеждин, который три месяца обучался в подольской школе ДОСААФ на водителя категории C. Получив востребованную в войсках специальность, он начнет службу в Подмосковье к 20 ноября. «Я считаю, что армия — это школа мужества. Надо её пройти, чтобы набраться силы, стать настоящим мужчиной», — поделился Надеждин.

Курсы водителей для призывников проводятся бесплатно, главное условие — наличие допуска по здоровью. Также возобновлен набор в пограничные войска. Призывники могут служить только при наличии желания и категории здоровья А1. Важно отметить, что срочников не будут направлять в зону специальной военной операции, а также на приграничные и новые территории.

Военно-врачебная и призывная комиссии работают по будням с 9:00 до 17:30 в военкомате на улице Большая Серпуховская, 35. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (496) 769-99-93.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».