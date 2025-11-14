Почти 200 незаконных торговых объектов снесли в Одинцове за год

С начала 2025 года на территории Одинцовского городского округа убрали 185 незаконных нестационарных торговых объектов. Сейчас в муниципалитете продолжают большую системную работу по демонтажу таких киосков.

Собственники еще 21 объекта капитального строительства привели их в надлежащий вид в соответствии с архитектурными требованиями.

Последние 15 демонтированных объектов размещались на остановках общественного транспорта в нарушение всех правил и норм. Специалисты обнаружили, что в этих палатках также незаконно продавали контрафактные сигареты, энергетики и пиво.

Если жителям Одинцовского округа известны подобные случаи подпольной торговли — об этом следует сообщить в администрацию муниципалитета или на портал «Добродел». По всей Московской области с января этого демонтировали более 2,8 тысячи незаконных объектов.