Почти 200 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье с начала года

Фото: Общение Губернатора Подмосковья с переселенцами из аварийного жилья в Ступине / Медиасток.рф

В Подмосковье в 2025 году продолжается активное развитие жилищного строительства. Важную роль в этом процессе играет Управление Росреестра, которое оперативно ставит на кадастровый учет новые здания.

Сроки регистрации прав для жилых помещений при подаче документов онлайн теперь рекордно короткие и составляют всего 24 часа.

С начала года на учет в Московской области поставили 193 новых многоквартирных дома, где находится 57 451 квартира. Общая площадь жилья — около четырех миллионов квадратных метров.

Параллельно развивается и социальная инфраструктура. За 11 месяцев на кадастр поставили 30 важных объектов: 12 детских садов, 11 школ и семь учреждений здравоохранения. Их строят по современным стандартам, создавая комфортные условия для детей и обеспечивая жителям доступность качественных медицинских услуг.

«Управление ведет непрерывную работу по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, по выполнению мероприятий, направленных на достижение показателей в рамках реализации государственной программы „Национальная система пространственных данных“, а также общему повышению качества электронных услуг Росреестра», — пояснил заместитель руководителя Управления Павел Иванов.

Ведомство в следующем году будет совершенствовать процесс оказания услуг для удобства жителей региона.