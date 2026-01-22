Почти 200 камер видеонаблюдения установят в Подольске в 2026 году

В округе в текущем году планируют установить 180 камер видеонаблюдения в подъездах и на мусоросборочных площадках. Об этом сообщил на профильном часе с коллегами глава Подольска Григорий Артамонов.

Во время обсуждения единого городского плана по обеспечению безопасности в текущем году руководитель муниципалитета отметил, что в рамках последовательного развития системы «Безопасный регион» в городском округе видеонаблюдением охвачено уже более 70% подъездов многоквартирных домов. В текущем году дополнительно оснастят камерами еще 140.

Особое внимание уделят контролю за мусоросборочными площадками, на данный момент там установлено 95 камер, еще 40 добавят, чтобы эффективнее пресекать случаи несанкционированного сброса отходов. Всего в округе установили видеонаблюдение в 3469 подъездах из 4778 имеющихся, это составляет почти 73 процента.