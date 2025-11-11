Почти 200 имущественных аукционов провели в Подмосковье за 10 дней

Фото: Земельный участок 10 соток с торгов в г. о. Коломна / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

С 27 октября по 7 ноября в Подмосковье провели 193 земельно-имущественных аукциона. За лоты соревновались свыше 450 участников.

Конкуренция составила около трех заявок на объект, а в ряде случаев борьба за право покупки была заметно острее. Так участок для индивидуального жилого строительства в Коломне собрал сразу 14 претендентов.

Лот получает участник, предложивший максимальную цену, однако если заявка поступает только от одного кандидата, объект передают ему по стартовой стоимости.

Для тех, кто находится в поиске площадки под строительство дома, дачи или коммерческого помещения, основным ориентиром остается региональный Единый портал торгов ЕАСУЗ, где размещена полная информация обо всех доступных лотах и условия участия.

Актуальные подборки объектов, объявлений об аукционах, а также инструкции для будущих участников регулярно публикуют и в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.