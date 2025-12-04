Почти 200 единиц новой медтехники поступило в больницы Дмитрова в 2025 году

Промежуточные итоги работы в сфере развития здравоохранения подвели в Дмитрове. В 2025 году в округе обновили несколько медицинских учреждений и продолжили закупать современное оборудование.

Комплекс мероприятий реализовали в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Ее инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, в терапевтическом корпусе Яхромского филиала отремонтировали входные группы детского консультативно-диагностического центра для детей, женской консультации и Яхромского поликлинического отделения. Также обновили фасад Некрасовского рентген-кабинета и заменили два лифта в стационарах.

«Наша общая задача — чтобы каждый житель округа получал качественную и современную медицинскую помощь в комфортных условиях. Программа губернатора дает необходимый ресурс для комплексного развития: от капитального ремонта до оснащения новейшим оборудованием. Мы видим реальные изменения: обновляются корпуса, появляется уникальная техника, а поддержка медицинских кадров, в том числе в решении жилищного вопроса, помогает привлекать в округ лучших специалистов», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

При этом оснащение больницы в нынешнем году стало одним из самых значительных за последние годы. Лечебные учреждения округа получили 196 единиц новой техники. В том числе это передвижной мобильный комплекс с маммографом, цифровые рентгенодиагностические аппараты и маммографы.

Укомплектованность Дмитровской больницы врачами составляет 93%, средним медперсоналом — 95%. В этом направлении продолжают действовать меры поддержки.