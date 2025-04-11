Почти 200 домов в Истре обработали от насекомых и мышей с начала года

В муниципальном округе Истра провели обработку от насекомых и мышей в многоквартирных домах. За первую половину года это сделали на 197 адресах.

В округе профилактическую борьбу с грызунами и насекомыми в местах общего пользования и домах ведут управляющие компании. Дезинсекцию и дератизацию сотрудники проводят на лестничных клетках, в лифтах, мусорокамерах и мусоросборниках, а также на чердаках и в подвалах.

Так, с начала года обработали дома в Дедовске, Глебовском, Румянцево, Павловской Слободе, Рождествено, Новопетровском, Алехново, Бужарово, Кострово, Павловском, Покровском, Агрогородке, поселке Гидроузла им. Куйбышева, Котово, Курсаково, Первомайском и Северном.

Регулярная обработка помещений помогает предотвратить распространение вредителей, а ведь они могут быть переносчиками различных заболеваний. Отметим, что работа проводится как по заявкам жильцов, так и в рамках плановых мероприятий.