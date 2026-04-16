Почти 200 человек расселят из аварийных домов в Подольске

Глава городского округа Григорий Артамонов на профильном часе с коллегами обсудил мастер-план комплексного развития территории микрорайона Львовский. Одной из приоритетных задач названо расселение 177 человек из шести аварийных домов.

Для них планируется построить новый жилой комплекс с современными домами, благоустроенными дворами, парковочными пространствами и безопасной средой для семей с детьми. Проектом также предусмотрен капитальный ремонт существующих объектов образования.

Особое внимание уделяется транспортной доступности. В планах — реконструкция улицы Красной, капитальный ремонт улицы Орджоникидзе, установка светофоров, обустройство новых пешеходных переходов, строительство современного остановочного комплекса, а также обновление маршрутной сети за счет закупки автобусов среднего класса.