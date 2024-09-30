Почти 200 человек приняли участие в «белом забеге» в Балашихе

Осенний дождь не стал преградой для 195 спортсменов, которые собрались в Пестовском парке в Балашихе чтобы принять участие в ночном забеге. Ливень лишь подбодрил участников, добавив атмосферности этому необычному событию.

Обычно представители бегового движения собираются по утрам, но на этот раз забег прошел ночью, а дресс-кодом стал белый цвет. В Пестовском парке собрались целые клубные делегации, среди которых были гости из клубов «Капибара», «#БалашихаБежит» и «ЗебраRun». Вместе они преодолели дистанцию в пять километров.

Забег стал частью проекта «5 верст», который проводится в 129 парках по всей России. В Балашихе такие мероприятия организуются в Пестовском парке и на Заречной улице, и принять участие в них может любой желающий.

Напомним, что еженедельные тренировки в Пестовском парке проходят с лета 2022 года и привлекают самых разных участников: от начинающих бегунов до опытных марафонцев и ультрамарафонцев. Кто-то бежит на время, кто-то приходит за атмосферой, а кто-то совмещает бег с длительной тренировкой.

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