Почти 200 атлетов посетили бал школьного спорта в Красногорске

Школа «Мозаика» в Красногорске 11 декабря стала центром притяжения юных атлетов Подмосковья. Там прошел традиционный бал школьного спорта, собравший свыше 300 человек из 27 округов региона.

Награды получили 185 победителей и призеров самых разных соревнований 2025 года. Почетные гости вручили заслуженные кубки, медали и грамоты в 14 различных категориях.

Награды нашли героев крупнейших спортивных событий года. Среди них — чемпионы и призеры Президентских игр и состязаний, первенств России, командного зачета ГТО, а также победители масштабных акций и конкурсов, в числе которых «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам».

Аплодисменты звучали в адрес педагогов, которые стоят за успехами юных атлетов. На балу чествовали лауреатов регионального этапа конкурса профессионального мастерства учителей физкультуры и премии «Учитель здоровья России — 2025».

Кроме того, были отмечены те, кто внес значительный личный вклад в развитие детско-юношеского спорта в Подмосковье.

Отдельно на мероприятии напомнили о широких возможностях для занятий спортом в регионе. Для школьников и студентов доступны свыше шести тысяч спортивных программ. Выбрать подходящую секцию или кружок и записаться на занятия можно с помощью Навигатора дополнительного образования.