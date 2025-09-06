Почти 20 запорных арматур трубопровода обновили в Дмитрове

На одном из участков магистрального трубопровода диаметром 400 миллиметров в Дмитрове полностью вышла из строя запорная арматура, которая отвечает за открытие и закрытие потока воды. Специалисты аварийно-ремонтной бригады «Некрасовского водоканала» оперативно заменили 18 таких вентилей.

Они выполнили целый комплекс задач: демонтировали верхнюю часть крышки задвижки для доступа к сердцевине механизма, а также поврежденный шток, выполнили сварочные работы по наплавке подъемного механизма для восстановления изношенных деталей, установили верхнюю крышку и отремонтированный шток на место, заменили уплотнительные прокладки диаметром 400 миллиметров для обеспечения полной герметичности узла.

Оперативное и своевременное вмешательство помогло избежать масштабной аварии и многомиллионных затрат на ликвидацию ее последствий. Сейчас участок магистрали работает в штатном режиме.

«Хочу поблагодарить жителей за терпение, а специалистов водоканала — за слаженные и профессиональные действия, которые предотвратили серьезную аварию, способную повлиять на жизнедеятельность части города. Такая работа — яркий пример ответственного отношения к своим обязанностям и заботы о комфорте жителей», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.