Почти 20 выпускников в Подмосковье получили 100 баллов на ЕГЭ по математике

Результаты ЕГЭ по математике, который прошел 27 мая 2025 года, стали известны 9 июня. Школьники из Подмосковья показали хорошие знания и высокий уровень подготовки, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Профильную математику сдавали 18,7 тысячи выпускников, 19 из которых получили максимальные 100 баллов. Почти каждый пятый набрал от 80 до 99 баллов. Однако 980 человек не смогли преодолеть минимальный порог в 27 баллов. Базовую математику выбрали 16,7 тысячи школьника. Из них 32,3% сдали отлично, а 42,4% — хорошо. Министр образования региона Ингрид Пильдес отметила, что такие результаты говорят о серьезной подготовке, мотивации учеников и системной работе учителей.

Почти 90 человек в этом году сдавали математику в форме государственного выпускного экзамена, который предназначен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрен резервный срок — 20 июня. Также пересдать экзамен можно 3 и 4 июля, но важно помнить, что в этом случае предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше.