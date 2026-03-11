Почти 20 врачей Подмосковья получили участки для строительства дома с января

В Московской области продолжает расти число медицинских работников, воспользовавшихся региональной мерой поддержки «Земля врачам». Только за первые два месяца 2026 года участки для строительства домов выделили 19 специалистам, которые трудятся в больницах и поликлиниках в 14 муниципалитетах.

Претендовать на землю могут врачи 39 специальностей, которые считаются дефицитными для подмосковных учреждений здравоохранения. Обязательное требование — наличие стажа работы в государственной медицинской организации региона не менее трех лет.

Подать заявку можно через местную администрацию. Закон, дающий право на бесплатное получение земли, будет действовать в Подмосковье до конца года.

«Количество медицинских специалистов, получивших участки в рамках программы „Земля врачам“ за время ее действия, увеличилось до 2623», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшее количество участков с начала этого года передали в Чехове — там новоселье смогут спланировать трое врачей. Вторую строчку в рейтинге разделили Богородский, Талдомский и Сергиево-Посадский округа, где землю получили по два медицинских специалиста.

За все время действия программы, стартовавшей в 2021 году, бесспорным лидером остается Богородский округ, где врачи получили 221 участок.

Следом идет Пушкинский округ (202), а замыкает тройку Раменский (196). Также в пятерку вошли Коломна и Домодедово.